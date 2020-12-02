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сегодня, 14:03 3

К экзаменам на права в России будут допускать с 16 лет

К экзаменам на права в России будут допускать с 16 лет
Фото: pixabay.com

В новом регламенте по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, который должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года, прописали возможность сдачи экзамена с 16 лет. Ранее такое условие прописано не было, сообщает ТАСС.

— Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в проекте регламента МВД.

Напомним, что ранее в закон «О безопасности дорожного движения» было внесено изменение, по которому россияне могут управлять автомобилем с 17 лет. Основное условие указанное в тексе документа — это нахождение в машине в момент управления транспортного средства несовершеннолетним водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение с категорией прав «В» или «В1».

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Чиновникам не терпится посадить своих золотых детей за руль. А на безопасность начхать

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Сдурели... Леглизироали ещё один вид дохода в казну ...

  • DrDimon

    DrDimon
    31 минута назад

    "Чиновникам не терпится посадить своих золотых детей за руль."

    Ну, я смотрю, ссылочку почитали, новые фразы появились. Дерзайте дальше. Ученье - свет.

    Домашнее задание: выяснить значение слова "чиновник". Ну, кто это такой, откуда взялся и т. д. А то направо-налево это слово лепят, но 90% представления не имеют, что это за зверь такой. Депутат госдумы - он чиновник? А секретутка в приемной министра?

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