К экзаменам на права в России будут допускать с 16 лет
В новом регламенте по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, который должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года, прописали возможность сдачи экзамена с 16 лет. Ранее такое условие прописано не было, сообщает ТАСС.
— Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в проекте регламента МВД.
Напомним, что ранее в закон «О безопасности дорожного движения» было внесено изменение, по которому россияне могут управлять автомобилем с 17 лет. Основное условие указанное в тексе документа — это нахождение в машине в момент управления транспортного средства несовершеннолетним водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение с категорией прав «В» или «В1».
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