«Доведение до самоубийства». 15-летняя девочка упала с моста в Перми

24 ноября поздно вечером с моста на КамГЭС упала 15-летняя девочка. Очевидцы вызвали экстренные службы. Спасатели подняли тело девочки с поверхности воды и доставили к берегу. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи лишь констатировать смерть подростка.

Руководитель следственного отдела Алексей Тимохов сообщил, что статья «Доведение до самоубийства» необходима для проведения всестороннего расследования. Она не означает, что у следствия есть конкретный подозреваемый.

Известно, что на мосту в тот вечер девочка была одна. Друзья и близкие не могут смириться с произошедшим. Они рассказывают, что школьница была очень общительной и жизнерадостной.