Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:50 8

В России могут подешеветь похороны

В России могут подешеветь похороны
Фото: pixabay.com

Депутат Государственной Думы Антон Жарков внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о реформе похоронного дела, пишут РИА Новости. Автор законопроекта говорит о необходимости создания единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей в части содержания кладбищ.

В случае, если закон будет принят, то в сфере ритуальных услуг произойдут несколько изменений. Появится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности, будет создан реестр недобросовестных компаний, законодательно будет установлена ответственность за раскрытие данных о смерти граждан, появятся специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.

По словам автора законопроекта такие меры повысят контроль за рынком ритуальных услуг, что в итоге может привести к их удешевлению. Жарков отметил, что в случае принятия законопроекта гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.

Просмотров всего: 685

#закон #российская власть

распечатать


Общество

В Общественной палате предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян
Общество 3

К экзаменам на права в России будут допускать с 16 лет
Общество 1

В Белогорске 35-летний мужчина угнал велосипед у подростка
Общество 11

В бюджет России вернули более шести миллиардов от продажи имущества экс-полковника ФСБ
Комментарии
Показать все (8)
  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    А может кто знает куда обратиться при жизни,чтоб меня похоронил город бесплатно,написать заявление,столбик и номерок,или это можно только родственникам писать заявление.?

  • Zimbabwe

    Zimbabwe
    2 часа назад

    Зачем писать о том, что может и не произойти?! Вот когда произойдёт, тогда и пишите, желательно с подробной инструкцией куда обращаться и на что рассчитывать.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Вслед за "контролем" могут и ввести акцизы на гробы, обязательную маркировку умерших, налог на пользование землей в которую закопан гроб и т.п. От нынешней власти чего угодно теперь можно ожидать!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    в данной ситуации можно количеством брать......

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    оТ ЭТОГО УСЛУГИ ТОЛЬКО ПОДОРАЖАЮТ.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Нууу, хоть, что-то в этой стране дешевеет!

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    52 минуты назад

    Спасибо партии родной! За наши счастливые похороны!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 минуты назад

    Похоронным делом должны заниматься не только предприниматели, но и муниципалитет, который мог бы обслуживать хотя бы малоимущих. Ну, а Кладбища (порядок на них и содержание) должны быть только строго в ведении муниципалитетов, как и уход за памятниками в городе. Благовещенск, кстати, один и худших городов в России, где уничтожено и запущено несколько кладбищ, одно знаменитое Вознесенское ( наше типа - Новодевичье) что стоит, просто Стыд-Позор городу!

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь