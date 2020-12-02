В России могут подешеветь похороны

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В случае, если закон будет принят, то в сфере ритуальных услуг произойдут несколько изменений. Появится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности, будет создан реестр недобросовестных компаний, законодательно будет установлена ответственность за раскрытие данных о смерти граждан, появятся специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.

По словам автора законопроекта такие меры повысят контроль за рынком ритуальных услуг, что в итоге может привести к их удешевлению. Жарков отметил, что в случае принятия законопроекта гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.