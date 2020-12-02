Амурская область отпразднует день рождения в онлайн-формате

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162-летие со дня основания Приамурье отметит 20 декабря. Праздничные мероприятия начнутся уже с начала декабря. Все они пройдут в режиме онлайн.

Принять участие в виртуальной викторине в форме квиза «Дню образования Амурской области посвящается» могут команды со всего региона. В команду набирают не более 6 человек. Зарегистрироваться участники могут уже сейчас на сайте Амурской областной научной библиотеки. Первая игра состоится 6 декабря в 17:00, вторая игра пройдёт 13 декабря, и ещё через неделю — 20 декабря третья игра.

«Подобную игру министерство культуры и национальной политики Приамурья организовывало в мае в честь Дня Победы. Тогда в квизах поучаствовали более тысячи человек из разных районов области. К ним присоединялись команды и из других регионов страны», — объяснила Надежда Доргунова, министр культуры и национальной политики области.

Ещё одно мероприятие, посвящённое празднованию 162-летия со дня основания Амурской области — книжная выставка «Амурские книжные берега». Она проходит в регионе уже более 15 лет, её организовывают в областной научной библиотеке раз в два года. В последние годы к «Амурским книжным берегам» присоединяются писатели со всего Дальнего Востока.

— В этом году выставка состоится 9 декабря в онлайн режиме. Она соберёт более 20 экспонатов. Ознакомится с ними можно на сайте областной научной библиотеки. Параллельно с этим пройдёт конкурс изданий и встреча с писательницей Гузель Яхиной, которая состоит в онлайн формате 10 декабря. Трансляция будет идти на ютуб-канале областной научной библиотеки. Кроме этого, в рамках выставки запланирована встреча с амурским писателем Николаем Левченко, — рассказала Наталья Долгорук, директор Амурской областной научной библиотеки.

7 и 8 декабря в режиме онлайн пройдёт «Амурский библиофорум» на котором подведут итоги двух областных конкурсов для муниципальных библиотек: медиапрезентаций «Открытая книга Победы» и «Библиотекарь года». Трансляция пройдёт на ютуб-канале областной библиотеки, сообщает правительство Приамурья.