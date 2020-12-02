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Хабаровский депутат, подозреваемый в избиении пенсионера, досрочно сложил полномочия

Хабаровский депутат, подозреваемый в избиении пенсионера, досрочно сложил полномочия
Фото: dvnovosti.ru

Во вторник,1 декабря, решением Хабаровской городской думы были прекращены полномочия депутата Игоря Соколова. Решение было принято большинством голосов, сообщает ТАСС.

— Полномочия прекращены. Не представил сведения о доходах и расходах, а также обязательствах в отношении своих несовершеннолетних детей, – сказал представитель Хабаровской гордумы.

Ранее сообщалось, что Игорь Соколов исключён из партийного списка ЛДПР.

В настоящее время в отношении бывшего депутата возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Как предполагают следственные органы, 3 октября в селе Матвеевке Хабаровского района в ходе бытового конфликта депутат несколько раз ударил 68-летнего местного жителя, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Потерпевший был доставлен в больницу.

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#Дальний Восток #криминал #партии

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