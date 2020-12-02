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сегодня, 13:00 7

700 доз вакцины от коронавируса получит Приамурье до конца года

700 доз вакцины от коронавируса получит Приамурье до конца года
Фото: pixabay.com

Об этом во вторник во время прямого эфира в своем Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.

— До конца года ждем чуть менее 700 доз, они тоже будут направлены на то, чтобы в первую очередь вакцинировать врачей, — сказал губернатор.

Также, по его словам, в столице уже находится на рассмотрении запрос на получение вакцины, которой будут привиты другие группы населения, находящиеся в зоне риска. Напомним, что некоторое время назад Амурская область уже получала вакцину от коронавирусной инфекции — около 50 доз были направлены медикам.

В соответствии с распоряжением губернатора Амурской области, режим повышенной готовности действует на территории области с 27 января 2020 года.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    так наша же вакцина не прошла еще всех испытаний...

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    700 доз вакцины, 10 ртутных градусников хотя дайте на область))))

    Что такое 700?? на врачей не хватит.....

  • ds82

    ds82
    3 часа назад

    всего 700 ? :)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Больше 700 нельзя - вакцина не испытана до конца - если 700 врачей слягут - это будет уже большой удар. А если вакцинируют всех врачей и они все слягут - это будет апокалипсис.

    Даже губернатор вчера сказал: Не-не-не, на мне испытывать не надо, врачи первые!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    Василий рассказал, что первый то раз 43 или 45 пришло))) кто-то самолетом в барсетке привез) что за количество???? для такой сверхдержавы????

  • ой стыдно

    ой стыдно
    2 часа назад

    Сверхдержава- сверхдержись!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    2 часа назад

    Да , ужжж..

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