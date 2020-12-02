700 доз вакцины от коронавируса получит Приамурье до конца года

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— До конца года ждем чуть менее 700 доз, они тоже будут направлены на то, чтобы в первую очередь вакцинировать врачей, — сказал губернатор.

Также, по его словам, в столице уже находится на рассмотрении запрос на получение вакцины, которой будут привиты другие группы населения, находящиеся в зоне риска. Напомним, что некоторое время назад Амурская область уже получала вакцину от коронавирусной инфекции — около 50 доз были направлены медикам.

В соответствии с распоряжением губернатора Амурской области, режим повышенной готовности действует на территории области с 27 января 2020 года.