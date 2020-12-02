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сегодня, 12:52 0

Ксения Собчак случайно показала себя обнажённой в сториз

Ксения Собчак случайно показала себя обнажённой в сториз
Фото: life.ru

Популярная телеведущая и блогер Ксения Собчак показала себя обнажённой в своем Instagram-аккаунте, пишет ФАН.

Ксения на рекламе в своих соцсетях зарабатывает огромные деньги. Недавно она записала для своих подписчиков видео, где рекомендует им массажёр. По её словам, после напряженной командировки она решила попробовать устройство в действии. Телеведущая записывала ролик в собственной ванне, и в отражении ручки прибора отразилось обнаженное тело Собчак.

Неизвестно, сделала она это специально или нет. Но бдительные поклонники оставили многочисленные комментарии по этому поводу. Сама телеведущая не стала комментировать конфуз.

Согласно Forbes, Ксения Собчак возглавляет рейтинг российских блогеров по доходу в Instagram. За год она заработала 1,48 млн долларов.

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#интернет #шоу-бизнес

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