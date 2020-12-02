Ксения Собчак случайно показала себя обнажённой в сториз

Ксения на рекламе в своих соцсетях зарабатывает огромные деньги. Недавно она записала для своих подписчиков видео, где рекомендует им массажёр. По её словам, после напряженной командировки она решила попробовать устройство в действии. Телеведущая записывала ролик в собственной ванне, и в отражении ручки прибора отразилось обнаженное тело Собчак.

Неизвестно, сделала она это специально или нет. Но бдительные поклонники оставили многочисленные комментарии по этому поводу. Сама телеведущая не стала комментировать конфуз.

Согласно Forbes, Ксения Собчак возглавляет рейтинг российских блогеров по доходу в Instagram. За год она заработала 1,48 млн долларов.