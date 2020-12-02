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сегодня, 12:36 2

Тигр гулял по территории завода в Приморье

Тигр гулял по территории завода в Приморье
Фото: vladnews.ru

В Приморье тигр забрался на территорию завода. Очевидец умудрился запечатлеть встречу с хищником на видео.

В посёлке Сибирцево Приморского края тигр прогулялся по территории щебеночного завода. Люди, присутствующие в это время на заводе, спрятались в здании. Собака, охранявшая территорию, сорвалась с привязи и убежала, пишет vladnews.ru.

Хищника попытались спугнуть автомобильным сигналом, но тигр не испугался громкого звука. Видео встречи с полосатым гостем очевидец выложил в Сеть. Приморцы устроили активное обсуждение происшествия в комментариях.

«Кушать им нечего в тайге вот и выходят к людям», «Мы на прошлой неделе в Сибирцево ехали, тоже встретили тигра на дороге. После поворота на Абражеевку», «В Сиреневке тоже гоняет тигр, уже одну собаку утащил», «Очень много снега. Это плохо. Тигр явно голоден», — пишут пользователи Сети.

Не так давно в Приамурье жительница села Малая Сазанка встретила на даче рысь. Хищник напал на кошку амурчанки.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    за собакеном приходил)))

  • OT

    OT
    1 час назад

    Да на окраинах частные домишки. А там зоозащитники очень съедобные.

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