Тигр гулял по территории завода в Приморье

Фото: vladnews.ru

В Приморье тигр забрался на территорию завода. Очевидец умудрился запечатлеть встречу с хищником на видео.

В посёлке Сибирцево Приморского края тигр прогулялся по территории щебеночного завода. Люди, присутствующие в это время на заводе, спрятались в здании. Собака, охранявшая территорию, сорвалась с привязи и убежала, пишет vladnews.ru.

Хищника попытались спугнуть автомобильным сигналом, но тигр не испугался громкого звука. Видео встречи с полосатым гостем очевидец выложил в Сеть. Приморцы устроили активное обсуждение происшествия в комментариях.

«Кушать им нечего в тайге вот и выходят к людям», «Мы на прошлой неделе в Сибирцево ехали, тоже встретили тигра на дороге. После поворота на Абражеевку», «В Сиреневке тоже гоняет тигр, уже одну собаку утащил», «Очень много снега. Это плохо. Тигр явно голоден», — пишут пользователи Сети.

Не так давно в Приамурье жительница села Малая Сазанка встретила на даче рысь. Хищник напал на кошку амурчанки.