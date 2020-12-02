В Благовещенске загорелось здание универмага

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Сообщение о пожаре в Центральном универмаге Благовещенска поступило вечером 1 декабря. Как оказалось, загорелся банкомат, встроенный в здание ЦУМа.

«К месту пожара были направлены боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 17 человек и трёх единиц техники. Через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение», — сообщили в МЧС Приамурья.

Огонь повредил банкомат и товары в одной из секций магазина на площади три квадратных метра. Люди при пожаре не пострадали.

Вероятной причиной возгорания предварительно названа аварийная работа электрооборудования. По факту пожара проводится разбирательство, сообщает МЧС Амурской области.