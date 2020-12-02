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сегодня, 11:32 0

Задержанный в Татарстане преступник признался в убийстве 26 пенсионерок

Задержанный в Татарстане преступник признался в убийстве 26 пенсионерок
Фото: bloknot.ru

В Татарстане задержан мужчина, подозреваемый в убийствах 26 пожилых женщин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По словам Петренко, в период 2011-2012 годов на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов были совершены убийства 26 пожилых женщин, а также похищено их имущества. Следственный комитет продолжает расследование этого уголовного дела.

Как сообщила представитель СК, было проведено более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз, после которых установили подозреваемого в преступлениях. Им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров, ранее уже судимый за кражу.

Следствие установило, что все преступления совершены одним лицом.

Петренко сообщила, что Тагиров задержан и даёт признательные показания.

Выяснилось, что преступник пользовался доверчивостью своих жертв. Он представлялся работником соцслужб или ЖКХ, проникал в квартиры одиноких пенсионерок и убивал их. После чего похищал их имущество и скрывался.

В суд будет направлено ходатайство об аресте подозреваемого.

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#криминал #суды

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