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сегодня, 12:10 9

Благовещенцев просят рассказать, какие здания в городе требуют обновления

Благовещенцев просят рассказать, какие здания в городе требуют обновления
Фото: www.instagram.com/amur.urban

Амурский центр развития территорий обратился к жителям Благовещенска с просьбой присылать сообщения о зданиях, которые портят облик города и нуждаются в ремонте. В список уже попали более 50 фасадов.

По сообщению центра на прошлой неделе специалистами уже был составлен перечень домов на улицах Ленина и Калинина, фасадам которых требуется ремонт и обновление. Как сообщают сотрудники центра, искать способ их отремонтировать будут через городскую администрацию.

Горожан, в свою очередь, просят сообщать адреса зданий, которые, по их мнению, также требуют ремонта. Свои сообщения благовещенцы могут присылать в директ инстаграм-аккаунта @amur.urban.

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#жизнь #ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Ленина, 135

    Всех выгнать и набрать новых

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Все здания. Включая новые.

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    А попы жирные от кресел слабо оторвать и прогуляться по городу?

  • Фебрис

    Фебрис
    2 часа назад

    Те, которые стыдливо банерами прикрывают перед визитом московского начальства. Стыдоба.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Очередное создание видимости, что жители на что-то влияют.

    Первомайский парк, вон под шумок исключили из зеленого пояса. Будет ли там очередная золотая миля с высотками, храмом или очередной торговый центр? Вопрос открытый

  • Авантыч

    Авантыч
    2 часа назад

    То просят власть, чтобы они учитывали мнение граждан, то теперь этим недовольны. Впрочем ничего нового. Нытики с маргарином в голове...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Авантыч, вы не поняли! Учитывать мнение граждан и создавать видимость это разное!Граждане не хотели поднятия пенсионного возраста - его подняли! Граждане были против продажи больницы китайцам - ее продали! Граждане были против вырубки Первомайского парка - его исключили из Зеленого пояса.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    40 минут назад

    Зачем эти фасады? Пенсионерам раздайте деньги, как в СССР! Опять всё украдёте, вородемократы! Сталина на вас нет!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    38 минут назад

    Туман, бесполезно, наберёшь новых - будет так же! Пока у власти не будет Сталина!

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