Благовещенцев просят рассказать, какие здания в городе требуют обновления

Фото: www.instagram.com/amur.urban

Амурский центр развития территорий обратился к жителям Благовещенска с просьбой присылать сообщения о зданиях, которые портят облик города и нуждаются в ремонте. В список уже попали более 50 фасадов.

По сообщению центра на прошлой неделе специалистами уже был составлен перечень домов на улицах Ленина и Калинина, фасадам которых требуется ремонт и обновление. Как сообщают сотрудники центра, искать способ их отремонтировать будут через городскую администрацию.

Горожан, в свою очередь, просят сообщать адреса зданий, которые, по их мнению, также требуют ремонта. Свои сообщения благовещенцы могут присылать в директ инстаграм-аккаунта @amur.urban.