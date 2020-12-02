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сегодня, 11:40 0

В Якутии в руднике погиб рабочий

В Якутии в руднике погиб рабочий
Фото: МЧС Якутии.

В Якутии в очистном заборе рудника «ДУЭТ» в посёлке Югорёнок Усть-Майского района произошло ЧП. Обрушилось несколько кубометров скального грунта, под завалом оказался один из рабочих.

На место ЧП направили расположенный неподалёку военизированный горноспасательный взвод. Спасатели смогли добраться до места ЧП и разобрали завал.

— К сожалению, в результате несчастного случая работник предприятия погиб. Тело погибшего извлечено на поверхность. Работа рудника не приостановлена, — сообщает главное управление МЧС по Якутии.

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#МЧС #происшествия

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