В Якутии в руднике погиб рабочий

В Якутии в очистном заборе рудника «ДУЭТ» в посёлке Югорёнок Усть-Майского района произошло ЧП. Обрушилось несколько кубометров скального грунта, под завалом оказался один из рабочих.

На место ЧП направили расположенный неподалёку военизированный горноспасательный взвод. Спасатели смогли добраться до места ЧП и разобрали завал. — К сожалению, в результате несчастного случая работник предприятия погиб. Тело погибшего извлечено на поверхность. Работа рудника не приостановлена, — сообщает главное управление МЧС по Якутии.

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