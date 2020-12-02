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сегодня, 12:30 4

Врач Александр Платонов: «Банальные» средства защиты спасают жизни

Врач Александр Платонов: «Банальные» средства защиты спасают жизни
Фото: www.amurobl.ru

Сейчас по всей стране существует риск заражения не только коронавирусом, но и другими сезонными инфекциями. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать банальные меры предосторожности. Как снизить риск заражения вирусом, рассказал председатель правления медицинской палаты Амурской области Александр Платонов.

— Если оба собеседника находятся в правильно надетых масках — риск заражения COVID-19 снижается на 75-80 %. А если оба без масок, то это прямой путь к заражению воздушно-капельным путём не только коронавирусом, но и ОРВИ, и гриппом, — рассказал главврач областного кожвендиспансера, председатель правления медицинской палаты Амурской области Александр Платонов.

В идеале одноразовую маску необходимо менять каждые два часа. Однако многоразовые маски не менее популярны. Их носят весь рабочий день, а потом стирают с мылом, сушат и гладят. Затем такая маска снова будет защищать, сообщает пресс-служба правительства области.

— Не стоит забывать о чистоте рук, лишний раз не прикасаться к лицу. Через руки легко занести вирус в глаза, нос и рот. Необходимо мыть руки не меньше минуты, промывать межпальцевые складки, запястья и удалять грязь под ногтями, — пояснил доктор.

Он отметил, что даже лёгкое недомогание может быть признаком COVID-19. Поэтому ходить в общественные места в слегка простуженном состоянии недопустимо. Во-первых, вы — разносчик инфекции. Во-вторых, у вас ослабленный иммунитет, что увеличивает угрозу заражения другими инфекциями. Особенно от бессимптомных носителей. Поэтому стоит попросить купить продукты и лекарства родственников, друзей, волонтёров или пользоваться онлайн-сервисами.

— Необходимо повышать иммунитет зимой: получать витамины. Например, витамин С содержится в лимонах и чёрной смородине. Также можно принимать рыбий жир и его производные и обязательно правильно питаться.

Напомним, что экс-главу иркутского минздрава задержали по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 миллионов рублей. Бесплатные маски в автобусах Благовещенска берут по несколько штук в руки. А всего в Приамурье за отсутствие маски в период пандемии составили более 1 320 протоколов.

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#коронавирус #здоровье #медицина #происшествия

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    К чему это «напомним»? Лишняя порция негатива, без которой сайт уже не обходится?

  • Фебрис

    Фебрис
    3 часа назад

    Жизни спасают грамотная организация, подготовленные кадры, наличие необх препаратов и кислорода,и адекватная защита персонала, включая страховку. У нас , я так понимаю, все это есть. Ну, судя по всему. У нас же все под контролем. Вот маски только не все носят, а все остальное - в порядке. Правда же ?

  • Фебрис

    Фебрис
    3 часа назад

    Чего только не сделают умные, солидные люди для прикрытия своей беспомощности и отсутствия хоть мало мальской ответственности за происходящее..

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Жаль, что проданная китайцам за бесценок 3я горбольница на Уралова уже не спасает жизни...

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