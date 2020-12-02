Врач Александр Платонов: «Банальные» средства защиты спасают жизни

Сейчас по всей стране существует риск заражения не только коронавирусом, но и другими сезонными инфекциями. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать банальные меры предосторожности. Как снизить риск заражения вирусом, рассказал председатель правления медицинской палаты Амурской области Александр Платонов.

— Если оба собеседника находятся в правильно надетых масках — риск заражения COVID-19 снижается на 75-80 %. А если оба без масок, то это прямой путь к заражению воздушно-капельным путём не только коронавирусом, но и ОРВИ, и гриппом, — рассказал главврач областного кожвендиспансера, председатель правления медицинской палаты Амурской области Александр Платонов.

В идеале одноразовую маску необходимо менять каждые два часа. Однако многоразовые маски не менее популярны. Их носят весь рабочий день, а потом стирают с мылом, сушат и гладят. Затем такая маска снова будет защищать, сообщает пресс-служба правительства области.

— Не стоит забывать о чистоте рук, лишний раз не прикасаться к лицу. Через руки легко занести вирус в глаза, нос и рот. Необходимо мыть руки не меньше минуты, промывать межпальцевые складки, запястья и удалять грязь под ногтями, — пояснил доктор.

Он отметил, что даже лёгкое недомогание может быть признаком COVID-19. Поэтому ходить в общественные места в слегка простуженном состоянии недопустимо. Во-первых, вы — разносчик инфекции. Во-вторых, у вас ослабленный иммунитет, что увеличивает угрозу заражения другими инфекциями. Особенно от бессимптомных носителей. Поэтому стоит попросить купить продукты и лекарства родственников, друзей, волонтёров или пользоваться онлайн-сервисами.

— Необходимо повышать иммунитет зимой: получать витамины. Например, витамин С содержится в лимонах и чёрной смородине. Также можно принимать рыбий жир и его производные и обязательно правильно питаться.

Напомним, что экс-главу иркутского минздрава задержали по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 миллионов рублей. Бесплатные маски в автобусах Благовещенска берут по несколько штук в руки. А всего в Приамурье за отсутствие маски в период пандемии составили более 1 320 протоколов.