На Сахалине один грузовик упал на другой: мужчину раздавило в кабине самосвала

Фото: astv.ru

ДТП произошло в Угольном морском порту Шахтерска сегодня утром, 2 декабря. По предварительной информации, водитель одного большегруза передвигался по территории порта, не соблюдая меры безопасности: при движении был поднят кузов самосвала. Грузовик завалился на бок и упал на другой большегруз, раздавив его кабину.

Мужчина, зажатый в ней, от полученных травм скончался. Водитель опрокинувшегося автомобиля не пострадал. Сообщается, что водитель грузовика наехал на угольную насыпь с поднятым кузовом. Чуть позже стало известно, что к левому борту кузова примерз уголь, пишет astv.ru. На месте продолжают работать оперативные службы.

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