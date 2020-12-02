На Сахалине один грузовик упал на другой: мужчину раздавило в кабине самосвала
ДТП произошло в Угольном морском порту Шахтерска сегодня утром, 2 декабря. По предварительной информации, водитель одного большегруза передвигался по территории порта, не соблюдая меры безопасности: при движении был поднят кузов самосвала. Грузовик завалился на бок и упал на другой большегруз, раздавив его кабину.
Мужчина, зажатый в ней, от полученных травм скончался. Водитель опрокинувшегося автомобиля не пострадал.
Сообщается, что водитель грузовика наехал на угольную насыпь с поднятым кузовом. Чуть позже стало известно, что к левому борту кузова примерз уголь, пишет astv.ru.
На месте продолжают работать оперативные службы.
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