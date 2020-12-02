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сегодня, 11:27 3

Василий Орлов: «Для эффективного использования средств дорожного фонда районные администрации должны тщательно планировать ремонт дорожной сети, обязательно учитывая мнения жителей»

Василий Орлов: «Для эффективного использования средств дорожного фонда районные администрации должны тщательно планировать ремонт дорожной сети, обязательно учитывая мнения жителей»
Фото: amurobl.ru

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин доложил о планах использования средств дорожного фонда в 2021 году. В этих планах учитываются и расходы на содержание дорог в городах и районах области.

По словам Зеленина, на дороги местного значения в следующем году запланировано 754 миллиона рублей. Глава региона Василий Орлов поручил минтрансу учесть финансовые возможности районов.

— Для эффективного использования средств дорожного фонда районные администрации должны тщательно планировать ремонт муниципальной дорожной сети, нужно учитывать наличие на территории района производственной деятельности дорожных организаций, способных выполнить объём работ, социальную значимость выбранных объектов, а также включение в план участков наибольшего внимания по обратной связи жителей. В планировании ремонта на средства бюджета должна быть рациональность — или заасфальтировать два километра дороги, или привести в норматив 20-километровый гравийный участок между населёнными пунктами, где движение транспорта жизненно необходимо. Минтранс должен расставить приоритеты, — подчеркнул губернатор.

На дороги регионального значения в следующем году планируется потратить свыше 542 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 56,6 километра дорог. В частности, речь идёт о трёх участках на трассе от Благовещенска до Гомелевки.

Александр Зеленин обратил внимание чиновников всех уровней о необходимости как можно раньше начать готовиться к будущему ремонтному сезону, все конкурсные процедуры нужно провести заранее.

— Предсезонное проведение конкурсных процедур привлечёт подрядные организации, способные провести ремонтные работы с надлежащим качеством, а также позволит подрядчикам в зимний период закупить материалы и осуществить перевозку инертных грузов, не разбивая существующую дорожную сеть, — заявил министр.

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#дороги #областная власть

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    13 минут назад

    Почему то до губернатора доходит долго то кого он поставил на место мэра

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 минуты назад

    а до этого мнение народа не учитывалось

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 минуты назад

    Планирование ремонта дорог по ул. Мухина, 50 лет Октября, Горького в следующем году вызывает много вопросов. На которые пока нет ответов. Обратной связи нет, планирование исходит из потребности осваивать деньги из фед бюджета по программам. такое впечатление что долгие годы ничего не делали и вдруг решили делать все и сразу. Надо сначала ответственным изучить, что такое планирование и с чем его едят).

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