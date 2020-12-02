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сегодня, 12:40 7

Масло из амурской сои, произведённое на заводе в Хэйхэ, хотят продавать обратно в Россию

Масло из амурской сои, произведённое на заводе в Хэйхэ, хотят продавать обратно в Россию
Фото: https://pixabay.com/

Китайские компании получили возможность открывать дочерние предприятия в России благодаря льготам, предоставляемым экспериментальной свободной экономической зоной. И у них в планах через эти компании наладить экспорт продукции из Китая в Россию и страны ЕС.

Гендиректор китайской компании, которая строит масложировой комбинат на территории экспериментальной СЭЗ Хэйхэ в интервью Хэйлунцзянскому телевидению рассказал о возможностях для развития приграничной торговли с Россией. По его словам, они появились после визита председателя Китая Си Цзиньпина в провинцию Хэйлунцзян, строительство автомобильного моста через Амур, а также проведение 3-го Российско-китайского ЭКСПО в Екатеринбурге позволили значительно расширить возможности производства.

— Мы не ожидали, что у нас получится открыть несколько дочерних компаний в России, потому что законодательство в России, отношения между людьми отличаются от ситуации в Китае. Персоналом в России гораздо сложнее управлять, чем в Китае. Поэтому мы поначалу столкнулись с множеством сложностей», пишет Вiang.ru со ссылкой на заместитель гендиректора компании Чжоу Чжанвэня. — У нас в Амурской области арендовано 30.000 га земель. Мы ежегодно вывозим в Китай несколько десятков тысяч тонн культур (в основном сои), которые выращиваем в Амурской области.

Производимую продукцию завод собирается поставлять не только на китайский рынок, но и в Россию, а также на рынок стран ЕС.

Грузы из Китая в Россию после запуска международного моста через Амур будут проходить через новый беспошлинный логистический центр.

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#Дальний Восток #Китай #производство #таможня

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Вот он прорыв и импортозамещение по Путину

  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    3 часа назад

    А что по этому поводу думает товарищ... Сарапкин?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Будут беспошлинно ввозить переработанную нашу сою и нам продавать, хорошая новость)

  • DrDok

    DrDok
    2 часа назад

    Ха-ха а куда девать продукцию ТОЗ Белогорска? Или будет как я кобы наши производители электроники, мы свое соевое продаем китам, они бирки свои цепляют и с наценкой продают нам.....

  • Nik_77

    Nik_77
    2 часа назад

    Позор. Россия даже в сельском хозяйстве превратилась в сырьевой придаток.

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    1 час назад

    Совсем недавно на Амуэкспофоруме нам рассказывали сказки про агламирацию нью васюки-благовещенск хэйхэ, вот он вам мостик боком вышел. Китайцы вам говорят большой спасибо, ид*оты из России построили мост для друзей из КНР.

  • Владимир86

    Владимир86
    48 минут назад

    Может я чего- то не понимаю...

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