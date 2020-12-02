Масло из амурской сои, произведённое на заводе в Хэйхэ, хотят продавать обратно в Россию

Фото: https://pixabay.com/

Китайские компании получили возможность открывать дочерние предприятия в России благодаря льготам, предоставляемым экспериментальной свободной экономической зоной. И у них в планах через эти компании наладить экспорт продукции из Китая в Россию и страны ЕС.

Гендиректор китайской компании, которая строит масложировой комбинат на территории экспериментальной СЭЗ Хэйхэ в интервью Хэйлунцзянскому телевидению рассказал о возможностях для развития приграничной торговли с Россией. По его словам, они появились после визита председателя Китая Си Цзиньпина в провинцию Хэйлунцзян, строительство автомобильного моста через Амур, а также проведение 3-го Российско-китайского ЭКСПО в Екатеринбурге позволили значительно расширить возможности производства.

— Мы не ожидали, что у нас получится открыть несколько дочерних компаний в России, потому что законодательство в России, отношения между людьми отличаются от ситуации в Китае. Персоналом в России гораздо сложнее управлять, чем в Китае. Поэтому мы поначалу столкнулись с множеством сложностей», пишет Вiang.ru со ссылкой на заместитель гендиректора компании Чжоу Чжанвэня. — У нас в Амурской области арендовано 30.000 га земель. Мы ежегодно вывозим в Китай несколько десятков тысяч тонн культур (в основном сои), которые выращиваем в Амурской области.

Производимую продукцию завод собирается поставлять не только на китайский рынок, но и в Россию, а также на рынок стран ЕС.

Грузы из Китая в Россию после запуска международного моста через Амур будут проходить через новый беспошлинный логистический центр.