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сегодня, 11:05 1

Малый бизнес не будут проверять весь 2021 год

Малый бизнес не будут проверять весь 2021 год
Фото: pixabay.com

Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые предусматривают продление запрета на проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года, пишет ТАСС.

— Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса, — говорится в поручении.

Это станет еще одной мерой государственной поддержки для пострадавших от коронавируса секторах экономики. Напомним, планы проверок таких предприятий заморозили в марте текущего года. С этого времени их провели почти вполовину меньше, чем обычно.

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#бизнес #финансы

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    19 минут назад

    ну всё, значит в 21-м году начнется травля малого бизнеса. Слова ВВП воплощают в жизнь с точностью до наоборот и это классика((

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