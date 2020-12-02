Амурские синоптики подвели итоги ноября

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«Мы попрощались с ноябрём 2020 года. Он был разным, контрастным — с сильной гололедицей и дождями в начале месяца в южных районах и морозами -30°С по крайнему северу области в середине. Рекордно тёплой ночью в Благовещенске 24 ноября и дневными температурами до +1 °С на юге и всего -3°С...-4°С даже в северных районах области 23-24 ноября», — рассказали синоптики Приамурья.

По наблюдениям специалистов, ноябрь 2020 года оказался теплее прошлогоднего ноября и на 3°С...6°С теплее, чем «предусматривают» для него многолетние нормы.

В Благовещенске с 2005 года он оказался вторым тёплым ноябрём. Средняя температура за месяц составила -7,6 °С (это выше нормы на 3 градуса), уступив лишь абсолютному рекордсмену — самому тёплому ноябрю за весь период метеонаблюдений 2005 года со среднемесячной температурой -5,0 °С (выше нормы на 5,3 градуса).

В первые три дня месяца амурчан порадовал снег. Он надёжно закрепился снежным покровом в северных районах области. На юге же показатели высоты снега заметно уменьшились. На конец месяца на севере области высота снежного покрова составила 13-20 сантиметров, на юге области 4-9 сантиметра, а местами и того меньше.

«В сравнении с прошлым годом ноябрь был малоснежным. Лишь Шимановскому, Свободненскому и Благовещенскому районам осадков досталось больше нормы в 1,4-1,8 раз. Практически не досталось снега городу Зея — всего 2,5 мм (19% от нормы)», — отметили специалисты амурского гидрометеоцентра.

По предварительным прогнозам синоптиков, эта неделя обещает вновь подарить слабые осадки преимущественно северо-восточным районам — Зейскому и Селемджинскому. На юге области, включая Благовещенск, есть вероятность небольшого снега в начале следующей недели. Зимние морозы в Приамурье придут к концу первой декады декабря.