В Петербурге арестована фотомодель, из ревности убившая мужа

Судакова признала свою вину. Модель просила о домашнем аресте, но суд заключил её под стражу до 28 января.

Скандал между Судаковой и её мужем разразился, когда Попов привёл в съёмную квартиру другую девушку и при супруге начал оказывать той знаки внимания. Лилия приревновала, а муж начал её бить. В руках модели оказался нож, которым она ударила его в грудь. Она сама вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь.

Попов скончался в больнице, а фотомодели теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает Lenta.ru, из-за агрессивного поведения 28-летнего мужа Лилии в их семье часто возникали конфликты, она неоднократно жаловалась на побои. По словам Судаковой, в тот день она взялась за нож для самообороны, так как Сергей ей угрожал.