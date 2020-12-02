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сегодня, 10:45 1

Сотрудники реабилитационного центра в Приморье похищали людей

Сотрудники реабилитационного центра в Приморье похищали людей
Фото: neonomad.kz

В Приморском крае предстанут перед судом пять мужчин. Их обвиняют в похищении людей и незаконном лишении их свободы.

В 2017 году один из обвиняемых организовал в пригороде Владивостока и в Находке реабилитационный центр для приморцев, испытывающих зависимость от алкоголя и наркотиков.

Мужчина вовлёк в преступную группировку несколько подельников. Они похищали и насильно удерживали потерпевших в коттеджах. Пациентам не оказывали медицинскую помощь, им ограничивали свободу передвижения, на них оказывали различные незаконные методы физического и морального воздействия. От родственников похищенных приморцев злоумышленники получали денежные средства за якобы оказанные медицинские услуги.

При обыске в здании центра во Владивостоке полиция обнаружила и освободила 15 человек. Всего от действий преступной группировки пострадало 34 человека.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения, пишет vladnews.ru.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    14 минут назад

    А как еще лечить наркоманов? Их по закону нельзя помещать в лечебницы без их согласия, вот поэтому и шагает синтетика семимильными шагами по стране

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