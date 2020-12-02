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Сбербанк приглашает предпринимателей на онлайн-форум «Перезагрузка бизнеса»

Сбербанк приглашает предпринимателей на онлайн-форум «Перезагрузка бизнеса»

7 декабря состоится бесплатный бизнес-форум для предпринимателей «Перезагрузка бизнеса». В ходе мероприятия, которое пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft skills, психология) будут помогать малому бизнесу стать эффективнее. Участники форума смогут увидеть экспертный разбор компаний двух предпринимателей, построивших успешный бизнес во Владивостоке. Спикеры федерального уровня проанализируют эффективные бизнес-решения, ответят на острые вопросы, затронут важные бизнес-темы — от производства и поставок до сферы услуг.

— Поддержка малого бизнеса – один из ключевых приоритетов Сбербанка. Мы уделяем большое внимание в том числе нефинансовым мерам поддержки, регулярно организовывая образовательные мероприятия для предпринимателей, запуская различные онлайн-проекты, где рассказываем об инструментах, которые позволят повысить эффективность бизнеса, найти новые возможности для развития и увеличения прибыли. Онлайн-форум “Перезагрузка бизнеса” — это хорошая возможность получить работающие советы от практиков и узнать, какие компетенции руководителя являются ключевыми в это непростое для экономики время, — заявил председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

Для участников мероприятия выступят:

  • Игорь Манн, известный маркетолог, автор популярных книг о маркетинге;
  • Максим Батырев, известный российский менеджер, предприниматель, автор книг о лидерстве и бизнесе, получивших особое признание читательской аудитории;
  • Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;
  • Михаил Смолянов, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса;
  • Тимур Соколов, консультант, тренер и коуч для владельцев и первых лиц бизнеса.

Трансляция форума будет проходить на сайте СберБизнес | Live. Начало трансляции в 11:00 (время владивостокское). Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Партнёрская новость.

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#финансы

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