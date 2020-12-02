Китай обвинили в сокрытии реальных данных по заражённым и скончавшимся от COVID-19

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В распоряжение американского телеканала CNN попали данные, свидетельствующие о том, что Китай в начале пандемии сообщал не обо всех заражениях и смертях от коронавируса. В одной из провинций скрыли 50 процентов новых случаев заражения.

Такие данные приводятся исходя из информации в документах центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции Хубэй, попавшие в распоряжение телеканала CNN. «10 февраля власти провинции Хубэй сообщили только о 3,9 тыс. новых случаев Covid-19, тогда как внутренние документы показывают на 50 процентов больше случаев», — утверждает телеканал.

Опубликованные данные за тот период не включают случаи заражения, диагностированные клиническим путем. Это значит, что симптомы заболевания были подтверждены на компьютерной томографии или на рентгене, а не с помощью ПЦР-теста. В феврале власти КНР упразднили категорию клинически подтвержденных случаев заражения, объединив ее с просто «подтвержденными», пишет Вiang.ru.

Документы показывают расхождения и в статистике по летальным исходам. Общее число смертей по данным от 7 марта официально составляло 2986, хотя во внутреннем докладе говорится о 3256 случаях смерти пациентов с коронавирусом. По мнению телеканала, эта ситуация указывает на избирательный подход китайских властей к обнародованию информации об эпидемиологической ситуации в регионе.

По данным центра мониторинга, жители Амурской области, граничащей с Китаем, от коронавируса выздоравливают медленнее других жителей ДВФО.