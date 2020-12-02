В Благовещенске за незаконный слив отходов трёх человек оштрафовали на 144 тысячи рублей

В столице Приамурья штрафуют за слив жидких бытовых отходов не в канализационную чашу. Предприниматели сливают нечистоты в канавы, смотровые колодцы или коллекторы. Амурские коммунальные системы фиксируют машины нарушителей.

Для слива отходов предназначена чаша, из которой продукты жизнедеятельности попадают в очистные сооружения канализации Благовещенска.

Минприроды Амурской области рассмотрело факты незаконного слива ЖБО и возбудило административные дела по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления».

Два физических лица получили штрафы в 12 и 9 тысяч рублей соответственно, а вот третий ответчик является ИП. Поэтому ему придётся заплатить три административных штрафа по 41 тысячи рублей, что в общей сложности составит 123 тысячи.

— Свидетелей несанкционированных сливов просим зафиксировать преступление. На фотографии должен быть виден номер автомобиля и процесс опустошения бочки, а также адрес и время слива. А видео и фото отправляйте на почту минприроды Амурской области nadzor@mpr.amurobl.ru или в ООО «АКС» acs@amurcomsys.ru. Также о сливах можно сообщать по телефонам горячей линии: 8 (4162) 23-16-62, 8 (4162) 23-16-63, — рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

В нерабочее время необходимо оставить сообщение на автоответчик. В нём также продиктовать номер машины, адрес и время нарушения, сообщает пресс-служба РКС.

Напомним, что в Благовещенске ужесточили контроль за вывозом жидких бытовых отходов. В феврале этого года жители Тайваня уже жаловались на слив нечистот прямо на землю. А вывоз ЖБО для граждан предложили перевести в строку коммунальных услуг.