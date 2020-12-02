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сегодня, 09:42 0

Звезда «Джуно» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

Звезда «Джуно» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером
Фото: oboi7.com

Голливудская актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером. Звезда фильмов «Джуно», «Начало», «Люди Икс» просит называть себя отныне Эллиот Пейдж, сообщает «Комсомольская правда».

33-летняя Эллен Пейдж официально заявила об этом в своём Instagram.

Пейдж призналась, что рада наконец сообщить эту новость, но при этом опасается травли и злых шуток.

В 2018 году Эллен Пейдж обручилась с танцовщицей Эммой Портнер.

Актриса в 2008 году была номинирована на «Оскар» за роль в культовом фильме «Джуно».

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#шоу-бизнес

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