Звезда «Джуно» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

33-летняя Эллен Пейдж официально заявила об этом в своём Instagram.

Пейдж призналась, что рада наконец сообщить эту новость, но при этом опасается травли и злых шуток.

В 2018 году Эллен Пейдж обручилась с танцовщицей Эммой Портнер.

Актриса в 2008 году была номинирована на «Оскар» за роль в культовом фильме «Джуно».