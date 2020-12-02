В Благовещенске дети с ограниченными возможностями здоровья пишут письма Деду Морозу

В Благовещенске ребята с ограниченными возможностями здоровья пишут письма Деду Морозу. Письма организаторы проекта «Новогодняя мечта» развешивают на специальных елках желаний, которые установлены по адресам: улица Тенистая, 120/7, и улица Зейская, 253. С 5 декабря ёлка желаний появится и в магазине «Остров сокровищ» по адресу: улица Тенистая, 132.

Организаторы акции «Сегодня ты — Дед Мороз» приглашают всех жителей Благовещенска исполнить детскую мечту. Первые подарки от неравнодушных горожан уже собраны, ребята получат их на новогодних утренниках, которые пройдут с 18 по 22 декабря. Акцию проводит общественная организация «Мир без границ» при поддержке благовещенской администрации.

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