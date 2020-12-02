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сегодня, 09:50 4

Жители Приамурья выздоравливают от коронавируса медленнее других дальневосточников

Жители Приамурья выздоравливают от коронавируса медленнее других дальневосточников
Фото: pixabay.com

В Амурской области процент выздоровевших от коронавируса ниже, чем в других регионах дальневосточного федерального округа. В процентном соотношении наша область проигрывает и в общероссийской статистике.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил новые данные по количеству выздоровевших от COVID-19 в регионах ДФО по данным на 1 декабря. По информации ИЦК, общее число выздоровевших от коронавируса в Амурской области на сегодняшний день составляет 8 720 человек. Доля выздоровевших пациентов за неделю в Приамурье – 76 процентов, что ниже среднего показателя по ДФО (77 процентов) и по России (78 процентов).

На прошлой неделе показатель Амурской области был чуть лучше и составлял 73 процента. В целом по ДВФО с большим процентов выздоровевших от коронавируса лидирует Забайкальский край. Там вылечился уже 91 процент пациентов. Также высокий процент победивших коронавирус сохраняется в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Самая низкая доля выздоровевших от COVID-19 в ЕАО — 66 процентов.

В Амурской области врачам, от которых зависит лечение и выздоровление больных коронавирусом, выделили дополнительные деньги. Медики получат их в качестве стимулирующих выплат.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    попробуйте их лечить....

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Люди десятилетиями живут с диабетом, раком и помрачением рассудка. А тут какой-то Covid !

  • амурская алена

    амурская алена
    37 минут назад

    Из вышесказанного,я думаю,надо прислать десант,как присылают в другие города,чтоб поделились опытом лечения ковидных,не по скайпу,и по инструкциям,а на практике,ведь каждый больной ковидом индивидуальный.

  • 28ups

    28ups
    21 минута назад

    какие то странные цифры. Приморье 71, Хабаровск 72, Сахалин 73, а вот в забытой всевышним Бурятии аж 87%, Забайкалье (где половина те же буряты) 91%.

    Сдается буряты гонятся за показателями

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