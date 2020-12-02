В немецком городе Трире пьяный мужчина специально наехал на пешеходов

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По данным алкотеста, у мужчины выявили 1,4 промилле алкоголя, результаты анализа крови еще не готовы.

На пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен сообщил, что планируется проведение экспертизы на дееспособность мужчины, возраст которого на момент аварии составил 51 год. По словам министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогера Левенца, следы автомобиля указывают на то, что подозреваемый целенаправленно преследовал пешеходов.

— Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие, — сказал Фрицен.

Итогом происшествия стала смерть четырех человек, получение тяжелых травм ещё четырьмя прохожими, такое же количество людей получили травмы средней тяжести и шесть человек пострадали незначительно.