Остров Русский подключили к электроснабжению

— Работы были осложнены тем, что кабельный участок линии был намеренно повреждён сторонними лицами. Повреждение было обнаружено и устранено. Запитаны дома 167 жителей поселков Поспелово и Канал, а также 3 котельные, — сообщают энергетики АО «Оборонэнерго».

Сразу после шторма 18 ноября и обледенения кабелей неизвестные похитили 3,5 километра кабеля на острове Русском. В результате природного катаклизма (толщина льда на кабелях и деревьях во Владивостоке достигала 12 миллиметров, произошло множество обрывов проводов) на острове остались без света несколько тысяч человек. Часть посёлков удалось снабжать электроэнергией с помощью привезённых дизельных электрогенераторов из государственного резерва.

Между тем автомобильное сообщение с островом до сих пор не открыто. Мост на остров продолжают очищать от наледи. По данным местных дорожных служб, очистить все пилоны и ванты моста планируется к концу этой недели.

Пассажиров и автомобили на остров и обратно начали перевозить десантные катера Тихоокеанского флота. Один из них, «Иван Карцов», транспортирует людей, остальные — машины. Перевозки силами военных моряков осуществляются бесплатно.

На помощь Владивостоку на днях отправились амурские энергетики и спасатели. В их задачи входит ликвидация последствий природной катастрофы.