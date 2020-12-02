«Золотые» люди: кто уничтожает амурские реки

Фото: rpn.gov.ru

В числе самых крупных нарушителей - компания «Хэргу» и фирмы семьи Манукян. И хотя результаты их хищнической деятельности налицо, о самих компаниях и людях, которые за ними стоят, известно до обидного мало. Мы решили исправить эту несправедливость.

«Хэргу»: грязные реки и грязные дела

Компания «Хэргу» добывает золото на реке Большая Эльга Селемджинского района. По данным справочной системы СПАРК, это «дочка» ООО «Россзолото» Араика Хачатряна. Руководит фирмой с сентября 2019 года Сергей Лопарев.

«Россзолото» уже успело отметиться экологическими скандалами. Министерство природных ресурсов выиграло у компании суды на 19 миллионов рублей — это только доказанный ущерб, который «Россзолото» своей работой нанесло природе Приамурья.

«Хэргу» тоже не вылезает из судов. В ноябре прошлого года природоохранная прокуратура и минприроды выезжали для проверки на месторождение россыпного золота в бассейне реки Большая Эльга и выяснили, что «Хэргу» самовольно использует часть реки без документов, а также загрязняет реку. Компании выписали два штрафа — на 50 тыс. и 300 тыс. рублей. Она пыталась их оспорить, но проиграла.

Нынешний директор «Хэргу» Сергей Лопарев — личность по-своему выдающаяся. С 2004 по 2008 годы он был главой Михайловского района. Потом попал под следствие. Тогда Лопарева подозревали в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету на 11 млн рублей. Однако уже через год, в 2009, Лопарев занял новую должность — гендиректора сразу трех управляющих компаний: «Управления жильем Благовещенска», «Управления жильем» и «Коммунальной компании». Он объединил их в «Группу компаний «Комфортное жилье», а затем выгодно продал некоему жителю Перми. В 2013 году уголовное дело возбудили уже в отношении этой группы компаний — за 200 миллионов рублей долгов перед поставщиками энергоресурсов.

Сегодня господин Лопарев переключился на новую сферу деятельности, но судя по обвинениям в адрес «Хэргу», своим принципам, а точнее, беспринципности в отношении исполнения законов, не изменил.

Семья Манукян: ЧП и противодействие полиции

Еще одна группа компаний, действующая на амурской земле по принципу «после нас хоть потоп», принадлежит семье Манукян. Активы семьи — фирмы «Россыпи», «ВВП» (ими владеет и руководит Пилос Пилосович Манукян) и «Три П» (принадлежит его отцу Пилосу Альбертовичу Манукяну).

Работу всех трех золотодобывающих предприятий Селемджинский районный суд приостановил с 21 октября 2020 года на три месяца. К этому привели обращения экологической коалиции «Реки без границ» о загрязнении рек Неканда, Малый Караурак и Большой Тарнах при добыче россыпного золота. В отношении компаний возбуждено административное расследование по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение», подсчитывается ущерб.

Семейный бизнес не впервые привлекает внимание экологов и надзорных органов. С компании «Россыпи» Приамурское управление Росприроднадзора за год с небольшим взыскало 1,3 млн рублей. Это плата за вред, нанесенный реке Неканда.

В свою очередь, «ВВП» «прославилось» благодаря загрязнению реки Селемджи в поселке Экимчан. В августе 2020 года здесь произошло ЧП: по реке разлилось гигантское маслянистое пятно. Оно растянулось на 2,5 километра от места разлива, писала «Амурская правда». Причиной называли дыру в отстойнике с технологической водой, созданном золотодобытчиками.

Расследуется уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Виновнику может грозить до пяти лет лишения свободы. По данным «Интерфакса», концентрация нефтепродуктов в воде была в 2 тыс. раз больше, чем в месте сброса. Проверку начали и в отношении ООО «ВВП», ведущей разведку месторождения.

За бочки с нефтепродуктами «ВВП», которые вызвали загрязнение, выписали два штрафа: на 70 тыс. и 300 тыс. рублей. Манукян пытался оспорить постановления в суде, заявив, что бочки оставили предыдущие землепользователи, а в рамках расследования вина «ВВП» точно не установлена. В итоге суд снизил штрафы до 60 тыс. и 120 тыс. рублей.

В глухих таежных уголках, где их компании ведут добычу золота, Манукяны ведут себя настолько самоуверенно, что не боятся вступать в конфликт с представителями властей.

Так 30 октября 2019 года Селемджинский районный суд штрафовал Пилоса Альбертовича за то, что тот не пропустил полицейских на территорию золотодобывающего участка на ручье Тарнак. Полицейские требовали дать им проехать, в ответ Манукян приказал преградить проезд на участок тяжелой техникой. Хорошо, что обошлось без столкновений, потому что больше всего подобное самоуправство напоминает времена «золотой лихорадки» на Диком Западе.

При этом имеющихся на сегодня в разработке участков семейному бизнесу явно недостаточно. В этом июле «Три П» предложила за участок россыпного золота в Амурской области космическую сумму — 574 млн рублей. Это в 800 раз больше начальной цены (710 тыс. рублей)! Речь идет об участке в бассейне реки Семертак в Селемджинском районе площадью чуть больше 59 квадратных километров. За участок боролись 11 компаний. После торгов замначальника Амурнедр Анатолий Воропаев говорил, что лицензия будет предоставлена, но, скорее всего, в дальнейшем ее заберут из-за невыполнения условий. То есть, ее так и не выкупят, а торги будут перенесены на следующий год. Скорее всего речь о недобросовестной конкуренции, а искусственное завышение цены – это такой трюк, чтобы бы участок не достался никому другому. До поры до времени.

Компании и предприниматели, о которых мы рассказываем – крупные, но далеко не единственные дельцы, которые наживаются на уникальной амурской природе. После добычи россыпного золота варварскими методами остаются гектары изуродованной почвы, отравленные реки, из которых уходит вся рыба, и деградирующая экосистема. За постсоветский период подобная деятельность старателей стала системой, и борьба с ней требует такого же системного подхода, ныншеней системы штрафов и наказаний явно недостаточно. Не случайно еще летом губернатор Василий Орлов призвал ужесточить федеральные законы, относящиеся к экологическим нарушениям и загрязнению водных объектов. Будем надеяться, что этот призыв будет услышан.