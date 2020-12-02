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сегодня, 09:00 9

Василий Орлов: «"Земские учителя" помогут повысить качество амурского образования»

Василий Орлов: «
Фото: pixabay.com

С нового учебного года по проекту «Земский учитель» в амурские школы приняли 47 педагогов. Самыми востребованными оказались учителя английского языка, математики, русского языка и литературы, сообщает пресс-служба правительства области.

Все новые учителя уже занимаются своими прямыми обязанностями. Напомним, что в соответствии с договором на одном месте им необходимо проработать не менее пяти лет.

В школе посёлка Орогон Зейского района преподавателя химии и биологии не было около 10 лет. Всё это время эти обязанности выполняли разные учителя. Учитель из Хабаровского края Соелма Дамдинова уже отработала здесь сезон, от которого остались только позитивные впечатления.

— Мне очень повезло устроиться на работу именно сюда. Очень тепло встретило местное население, сложились хорошие отношения с коллективом, подружилась с учениками. Мне предоставили обустроенное жилье в многоквартирном доме, на работе у меня свой кабинет с новой техникой и необходимыми для опытов реактивами. Пришлось привыкать лишь к малокомплектные классам, некоторые иногда состоят из двух или даже одного ученика. Сейчас это уже никакого дискомфорта не вызывает, даже, наоборот, вижу в этом только плюсы, – делится Соелма Дамдинова.

Юлия Зубкова приехала в Приамурье из Республики Бурятия. Теперь она учитель английского языка в школе № 6 города Тынды.

— Контакт и с коллегами, и со школьниками налажен. Уже являюсь классным руководителем 6 «А» класса, – рассказала Юлия. – Раньше много лет работала в институте, поэтому к школьному укладу некоторое время пришлось адаптироваться.

— В этом году по программе «Земский учитель» к нам приехали новые специалисты со всей страны: из Краснодарского края, Московской области, Алтая, Республик Татарстан, Тыва и многих других субъектов. Помимо двух миллионов рублей, большинству учителей предоставили муниципальное жилье. Цель проекта – не просто закрыть остродефицитные вакансии учителей, а привлечь высококвалифицированных специалистов, которые внесут вклад в повышение качества образования региона, – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В этой связи стоит напомнить, что финансирование программы рассчитано на три года. 126 учителей, прошедших конкурсный отбор, до конца 2022 года должны получить по два миллиона рублей. Эту сумму получит каждый преподаватель, который закрывает остродефицитные вакансии в школах Дальнего Востока.

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#областная власть #образование #школа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    типа БГПУ выпускает некачественных учителей-плевок в душу амурчан

  • Nifashev

    Nifashev
    2 часа назад

    Надо смотреть комлексно

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    типа в Амурской области проживает некачественное население

  • invv

    invv
    1 час назад

    А своим учителям не пробовали помочь, чтобы не уезжали в Краснодарский край, Московскую область?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Почему близкие родственники не вступают в брак ? Тут то же самое. Представте. Село. 10 одногодков-учеников. Одна из девочек выбивается вперёд своей старательностью. Оканчивает БГПУ и возвращается в своё село учителем. Это один вариант. Теперь второй вариант. Столь же старательная девочка из г. Райчихинска. И приезжает в то же село. Мне кажется, что должна закрепляться в селе девочка из Райчихинска, а не из того же села. А девочка из того села может закрепиться в Константиновке. Население должно перемешиваться. Тогда не будет застоя.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ещё бы на мизерные зарплаты учителя закреплялись в сёлах

  • Abrvalg

    Abrvalg
    53 минуты назад

    Выпускники БГПУ пусть идут в бизнес

  • Арсений К.

    Арсений К.
    17 минут назад

    Abrvalg 30 минут назад

    Выпускники БГПУ пусть идут в бизнес.

    Выпускники БГПУ идут на госслужбу, это лучше бизнеса и тем более преподавания в школе.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    15 минут назад

    Закрыть вакансии это еще не решить проблему качества образования. Во многих школах с укомплектованным штатом качество и желание обучать почти отсутствует. Есть токо желание заработать репетиторством.

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