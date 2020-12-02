Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:31 1

Благовещенские подростки снова гуляют по неокрепшему льду Амура

Благовещенские подростки снова гуляют по неокрепшему льду Амура

В ноябре полицейские дважды ловили подростков во время прогулок по льду Амура. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, специалисты управления по делам ГО ЧС Благовещенска совместно с инспекторами ГИМС регулярно проверяют берега Зеи и Амура.

Первый случай произошел на городской набережной, детей заметили сотрудники ППС. Оказалось, что дети гуляли вместе с родителями, но в какой-то момент убежали и оказались на берегу Амура.

— Около недели назад в районе строящейся канатной дороги на лед вышли десятиклассники. Их задержали и доставили в отдел, вызвали родителей и составили протоколы. Их случай рассмотрят на ближайшей комиссии по делам несовершеннолетних. Родителям теперь грозит штраф по статье 5.35 КоАП РФ или предупреждение, – рассказали в отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский».

На сегодняшний день все озёра городского округа покрыты достаточно толстым слоем льда, но выход на него всё равно потенциально опасен для жизни.

Ранее в Тынде жители заметили детей, катающихся по неокрепшему льду.

Просмотров всего: 371

#дети #погода

распечатать


Общество

Амурские синоптики подвели итоги ноября
Общество

В Благовещенске дети с ограниченными возможностями здоровья пишут письма Деду Морозу
Общество 2

На набережной Благовещенска поставили снежную пушку
Общество 1

Прокуратура назвала неэффективными действия властей Владивостока при ликвидации последствий ледяного дождя
Комментарии
Показать все (1)
  • Nifashev

    Nifashev
    2 часа назад

    Всё правильно.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь