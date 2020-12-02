Благовещенские подростки снова гуляют по неокрепшему льду Амура

В ноябре полицейские дважды ловили подростков во время прогулок по льду Амура. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, специалисты управления по делам ГО ЧС Благовещенска совместно с инспекторами ГИМС регулярно проверяют берега Зеи и Амура.

Первый случай произошел на городской набережной, детей заметили сотрудники ППС. Оказалось, что дети гуляли вместе с родителями, но в какой-то момент убежали и оказались на берегу Амура.

— Около недели назад в районе строящейся канатной дороги на лед вышли десятиклассники. Их задержали и доставили в отдел, вызвали родителей и составили протоколы. Их случай рассмотрят на ближайшей комиссии по делам несовершеннолетних. Родителям теперь грозит штраф по статье 5.35 КоАП РФ или предупреждение, – рассказали в отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский».

На сегодняшний день все озёра городского округа покрыты достаточно толстым слоем льда, но выход на него всё равно потенциально опасен для жизни.

Ранее в Тынде жители заметили детей, катающихся по неокрепшему льду.