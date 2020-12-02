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сегодня, 12:00 0

Викторина про кино и музыку (видео)

Викторина про кино и музыку (видео)

Сегодня в «Это звоночек» #6 мы пригласили барбера, блогера, smm-менеджера и event-диджея. Объединяет их наличие брутальной бороды и специальный третий раунд.

Если вы смотрите это видео и не знаете его названия, то «Это звоночек». Именно так называется шоу, где две пары знакомых или незнакомых людей встречаются для того, чтобы ответить на наши фото-, аудио- или видеовопросы.

Для того чтобы дать ответ, участнику нужно нажать на звоночек.

За каждый правильный ответ игрок получает один балл.

Просмотров всего: 337

#Видео: Это звоночек

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Видео

Развлекательное шоу «Это звоночек» #5 (видео)
Видео

Шоу «Это звоночек» #4 (видео)
Видео 1

Шоу «Это звоночек» #3 (видео)
Видео

Шоу «Это звоночек» #2 (видео)
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