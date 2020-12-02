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Выбор читателей за 1 декабря

Выбор читателей за 1 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 1 декабря.

В России массово подделывают тесты на COVID

Сеть лабораторий «Гемотест» обратилась в правоохранительные органы в связи с массовой подделкой справок компании о результатах анализов на коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС.

Карантин для школьников и новые госпитали: Василий Орлов ответил на вопросы амурчан в прямом эфире

Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл прямую трансляцию в своём Инстаграме. Самое главное из выступления руководителя области — на Амур.инфо.

В Свободном ФСБ задержала мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД

Житель Свободного задержан при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. В задержании участвовали как полицейские, так и спецслужбы — операцию провели под началом ФСБ.

Совет директоров компании «Петропавловск» отстранил от должности гендиректора Максима Мещерякова

Совет директоров компании «Петропавловск» отстранил от должности гендиректора Максима Мещерякова, недолгий срок правления которого сопровождался многочисленными скандалами, а закончился уголовным делом. Теперь его место займёт следующий эффективный управленец.

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#Обзор #интернет #СМИ

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