Выбор читателей за 1 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 1 декабря.

Сеть лабораторий «Гемотест» обратилась в правоохранительные органы в связи с массовой подделкой справок компании о результатах анализов на коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС.

Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл прямую трансляцию в своём Инстаграме. Самое главное из выступления руководителя области — на Амур.инфо.

Житель Свободного задержан при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. В задержании участвовали как полицейские, так и спецслужбы — операцию провели под началом ФСБ.

Совет директоров компании «Петропавловск» отстранил от должности гендиректора Максима Мещерякова, недолгий срок правления которого сопровождался многочисленными скандалами, а закончился уголовным делом. Теперь его место займёт следующий эффективный управленец.