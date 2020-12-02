Астрологический прогноз на 2 декабря

Восход Солнца: 08:09

Заход Солнца: 16:29

Солнце в Стрельце.

Овен. День склоняет вас попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у вас есть любимый человек, вам стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария.

Телец. Астрологи советуют общаться в основном через мессенджеры и по телефону. Личное общение не станет отдушиной, наоборот, создаст почву для конфликтов.

Близнецы. Если вы творческий человек, то посвятите время вещам, которые заряжают вас вдохновением и позитивом. Живите сегодняшним днем, воспоминания могут поднять вам настроение, но они не заменят людей в настоящем!

Рак. Звезды не советуют сегодня лгать, идти на хитрость или кого-то подставлять. Это не в вашем репертуаре и едва ли принесет существенную пользу на рабочем месте.

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Лев. Предложение быстро заработать таит в себе много подводных камней, разберитесь в нюансах. Покупайте только то, в чем нуждаетесь, экономия поможет вам сохранить деньги на важные вещи в будущем.

Дева. Не бойтесь неизбежных перемен, сегодня они коснутся личной жизни и, возможно, партнера. Самовыражение сейчас является главным приоритетом, но вы можете увлечься позерством настолько, что забудете об окружающих и о важности их поддержки

Весы. Начинать новую работу звезды советуют лишь в том случае, если вы провели работу над ошибками. Если продолжите вести себя излишне эгостично и прямолинейно, станете предметом шуток.

Скорпион. У вас еще слишком мало энергии, не беритесь за новые проекты. Лучше воспользуйтесь шансом отдохнуть, чтобы накопить силы. Вы, конечно, неплохо играете роль психотерапевта, но с этим пора заканчивать.

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Стрелец. Ваш успех находится в зависимости от веры в себя, работайте над своей самооценкой и не слушайте критиков. День будет сложным, но очень интересным. Не бойтесь делать то, чего никогда раньше не делали, ведь вы умеете прекрасно импровизировать в любой ситуации.

Козерог. Советуем сегодня сократить количество контактов, как в деловой сфере, так и в личных отношениях вам будет сложно общаться с людьми.

Водолей. Своим поведением вы приятно удивите любимого, что позитивно отразится на отношениях. Вероятно, что мотивация действий и поступков представителей этого знака будет сосредоточена на проблеме обеспечения надежного и комфортного существования для них самих и самых близких им людей.

Рыбы. Оглянитесь по сторонам, окажите помощь людям, которые нуждаются, чтобы и вас выручили потом. Если устали, восстановиться поможет отдых, но активный, не сидите на диване.

Астролог: Вальдемар Небоходцев