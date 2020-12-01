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1 декабря 2020, 22:54 1

В Благовещенске силовики стягиваются к зданию банка в центре города (видео)

В Благовещенске силовики стягиваются к зданию банка в центре города (видео)
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Поздно вечером 1 декабря в Благовещенске сотрудники силовых структур прибыли к зданию банка в центре города, сообщает паблик @kriminal.blg. Как сообщают очевидцы, на месте видны машины МЧС, полиции, а также кинолог с собакой.

Вероятно, здание «заминировали» телефонные хулиганы. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

В понедельник, 12 октября, около 13 часов неизвестный позвонил в благовещенское отделение одного из банков и сообщил о минировании. Точного адреса звонивший не назвал, эвакуировали все отделения данного банка, рассказали очевидцы.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    3 часа назад

    блин, а у меня там деньги лежат...

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