В Благовещенске силовики стягиваются к зданию банка в центре города (видео)

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Вероятно, здание «заминировали» телефонные хулиганы. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

В понедельник, 12 октября, около 13 часов неизвестный позвонил в благовещенское отделение одного из банков и сообщил о минировании. Точного адреса звонивший не назвал, эвакуировали все отделения данного банка, рассказали очевидцы.