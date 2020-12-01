В Благовещенске на два дня изменится схема движения четырёх автобусов

Из-за проведения работ на инженерных сетях на улице Пионерской между Амурской и Горького со 09:00 2 декабря до 14:00 4 декабря изменится схема движения четырех автобусов.

Новые схемы движения:

Маршруты №№ 15, 20:

ул. 50 лет Октября – ул. Амурская – ул. Шевченко – ул. Горького и далее по маршруту.

Маршрут № 7, 22:

ул. Горького – ул. 50 лет Октября – ул. Амурская – ул. Пионерская – ул. Ленина и далее по маршруту.

Посадка и высадка пассажиров производится на действующих остановочных пунктах.

Напомним, участок улицы Пионерской перекроют завтра утром. С сегодняшнего дня также перекрыт для транспорта участок в районе Краснофлотской-Пионерской — там началась работы по украшению набережной к Новому году.