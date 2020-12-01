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сегодня, 17:34 0

Певица Ирина Отиева пыталась покончить с собой

Певица Ирина Отиева пыталась покончить с собой
Фото: just-interes.ru

Джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева находится в очень плачевном состоянии. Как сообщил её друг, у артистки проблемы в личной жизни, из-за которых она пыталась покончить с собой, пишет портал 360.

В эфире программы «Ты не поверишь» стилист Джордж Ровалс, друг Ирины Отиевой, рассказал о её состоянии. По его словам, певица находится в депрессии, ничего не хочет и даже пыталась покончить с собой. Он считает, если артистке не помочь, это может закончиться плачевно.

Такое состояние российской певицы связано с проблемами в личной жизни — 62-летнюю Ирину Отиеву бросил мужчина, которого она очень любила. Речь идёт про бывшего студента певицы, который младше ее на 27 лет.

Разрыв отношений сильно повлиял на психологическое состояние Отиевой. Артистка закрылась дома и никого к себе не пускает. Как пишут СМИ, из-за личной драмы к ней мог вернуться алкоголизм, который она ранее смогла победить. Отмечается, что сейчас у певицы нет постоянного источника дохода, а помимо разрушенной личной жизни существуют и проблемы со здоровьем.

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#шоу-бизнес

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