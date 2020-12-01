На стимулирующие выплаты амурским медикам выделено 90,5 миллиона рублей

Амурская область получила 90,5 миллиона рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. По распоряжению Михаила Мишустина всего на подобные нужды в России направят ещё 10 миллиардов рублей.

Деньги уже поступили в Приамурье, сейчас представители регионального минздрава готовят порядок выплат медицинским работникам за ноябрь, сообщает пресс-служба областного правительства. Поощрить работу врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей скорых, которые сейчас трудятся не покладая рук, распорядился президент России Владимир Путин.

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