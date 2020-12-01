156 новых случаев коронавируса выявлено в Приамурье за сутки

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток вирус выявлен у 156 амурчан.

Темп прироста заболеваемости сохраняется на прежнем уровне — 1,4 процента. В Роспотребнадзоре сообщили, что почти половина новых пациентов болеют пневмонией.

— У 73 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (47 процентов), у 12 — бессимптомно (8 процентов), у 71 — в виде пневмонии (45 процентов), — уточнили в ведомстве.

В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 11 536 случаев COVID-19. 8 720 из них закончились выздоровлением, 98 — летальным исходом.