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сегодня, 17:31 6

156 новых случаев коронавируса выявлено в Приамурье за сутки

156 новых случаев коронавируса выявлено в Приамурье за сутки
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В течение суток вирус выявлен у 156 амурчан.

Темп прироста заболеваемости сохраняется на прежнем уровне — 1,4 процента. В Роспотребнадзоре сообщили, что почти половина новых пациентов болеют пневмонией.

— У 73 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (47 процентов), у 12 — бессимптомно (8 процентов), у 71 — в виде пневмонии (45 процентов), — уточнили в ведомстве.

В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 11 536 случаев COVID-19. 8 720 из них закончились выздоровлением, 98 — летальным исходом.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    154-157 новых случаев в день, как по заказу. Вот оно и плато! СЛАВА ЕДИНОЙ РОССИИ!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    лимит тестов!! всех склоняют на платной основе, только после ругани дают направление, им просто не интересно лечить свой народ!!!! о налогах подумайте!)))) кто их будет платить???

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    inoy, врачи зажрались в конец! Сегодня уже просили хавку и напитки им носить! По 90 миллионов для них выделяют, а им все мало!

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Врачи склоняют?

  • Вахмурка

    Вахмурка
    34 минуты назад

    Ну а кто? Именно врачи мне отказались делать бесплатный тест. И мне пришлось за него платить. Или это были не врачи? Видимо переодетые сантехники. Я правильно вас понимаю?

  • AAA

    AAA
    31 минута назад

    Странные цифры, вчера процент пневмоний был ниже в разы, с чем связаны такие изменения?!

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