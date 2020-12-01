Ночная погоня в Благовещенске: к задержанному водителю пришлось применить спецсредства (видео)

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В ночь на 1 декабря в Благовещенске развернулась погоня. Несколько экипажей ДПС преследовали уходившего от них нарушителя на Toyota Mark II. На улице Красноармейской между Кузнечной и Театральной нарушителя удалось остановить.

Видео происшествия попало в Сеть. В частности, оно опубликовано в паблике @kriminal.blg в Instagram. На нём видно несколько экипажей ДПС и слышны истошные крики и маты задерживаемого водителя.

— Инцидент произошёл сегодня ночью, в 02:20. Мужчина 1991 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление при задержании, нецензурно выражался. Сотрудники ГИБДД были вынуждены применить к нему физическую силу и спецсредства, — рассказала Мария Забыкина, начальник отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Амурской области. — Медосвидетельствование показало у него наличие алкоголя в крови. За пьянство за рулём данный гражданин задерживается не в первый раз.

В итоге за неповиновение сотрудникам полиции амурчанин был отправлен под арест на двое суток. Кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело — он был пойман пьяным за рулём не впервые.