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сегодня, 17:20 2

Ночная погоня в Благовещенске: к задержанному водителю пришлось применить спецсредства (видео)

Ночная погоня в Благовещенске: к задержанному водителю пришлось применить спецсредства (видео)
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В ночь на 1 декабря в Благовещенске развернулась погоня. Несколько экипажей ДПС преследовали уходившего от них нарушителя на Toyota Mark II. На улице Красноармейской между Кузнечной и Театральной нарушителя удалось остановить.

Видео происшествия попало в Сеть. В частности, оно опубликовано в паблике @kriminal.blg в Instagram. На нём видно несколько экипажей ДПС и слышны истошные крики и маты задерживаемого водителя.

— Инцидент произошёл сегодня ночью, в 02:20. Мужчина 1991 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление при задержании, нецензурно выражался. Сотрудники ГИБДД были вынуждены применить к нему физическую силу и спецсредства, — рассказала Мария Забыкина, начальник отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Амурской области. — Медосвидетельствование показало у него наличие алкоголя в крови. За пьянство за рулём данный гражданин задерживается не в первый раз.

В итоге за неповиновение сотрудникам полиции амурчанин был отправлен под арест на двое суток. Кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело — он был пойман пьяным за рулём не впервые.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Вахмурка

    Вахмурка
    2 часа назад

    Ну и дебил. Ещё и посадят.

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    А почему он до сих пор не 10-ку отбывает в колонии...Ах, да унас же законы не под безопасность граждан заточены...Главное чтобы митингов не было

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