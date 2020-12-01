Карантин для школьников и новые госпитали: Василий Орлов ответил на вопросы амурчан в прямом эфире

Трансляция началась в 17:00. Эфир продлился ровно час.

О коронавирусе

Что касается COVID-19 — это тема емкая и большая. Я поручу министерству здравоохранения собрать все вопросы и разместить ответы на сайте Правительства. Видим стабилизацию заболеваемости — примерно 150 человек в день. Каждый из нас может помочь министерству здравоохранения. Я призываю всех соблюдать ограничительные меры безопасности. Принятых сейчас мер в области достаточно. Что касается новогодних мероприятий, все сборы запрещены. Сегодня роженицы направлены в перинатальный центр. По СИЗ проблем нет, медучреждения укомплектованы на 30 дней. Лекарств в аптеках наблюдается дефицит в целом по стране, а в больницах основные препараты есть. Я держу связь с «Минпромторгом». Сечас 4 200 человек — это 80 процентов — лечатся амбулаторно, в госпиталях находится 24 % пациентов. Значительно увеличилось количество тяжёлых больных — 30 человек подключены к ИВЛ, 250 — в тяжёлом состоянии. В городской больнице лежит 1 100 человек, при обычной мощности — 1060. Большая нагрузка ложится на компьютерный томограф. Два томографа уже вышли из строя, и мы их заменим, направим их в Тынду и Белогорск. В первую очередь, вакцины направятся на врачей, в декабре поступит ещё почти семьсот доз.

О горячей линии и тестах: Сейчас развернули горячую линию 112. Работодатели должны принимать электронный больничный. Мазки ПЦР берут по шесть тысяч в сутки, также мы закупили 13 тысяч экспресс-тестов. Ещё пять новых лабораторий уйдёт в область, а одна останется в Благовещенске. Цель — достичь 10 тысяч тестов в сутки, чтобы устранить отставание.

О ФАПах: По нацпроекту строится 26 ФАПов. В этом году сдадут только 20, остальные шесть — в начале следующего года. Они будут строиться с квартирами для фельдшеров. В этом году также планировалось отремонтировать детские поликлиники в Благовещенске и Тынде. Также сейчас расторгли договор с подрядчиком, который ремонтировал поликлинику в Зейском районе. Но в начале следующего года её ремонт завершат.

О карантине для школьников: Распространение заболеваемости среди школьников низкое, поэтому школы закрывать мы не собираемся. Это не моё лично мнение, а мнение оперштаба по коронавирусу.

О госпиталях: Специалисты в городской больнице монтируют ещё сто точек с кислородом. Областная поликлиника тоже будет переведена в ковидный госпиталь. Люди. которые к ней прикреплены, могут воспользоваться услугами других поликлиник.

О вакцинации: Я сам привьюсь от коронавируса после того, как, в первую очередь, вакцинами будут обеспечены врачи.

О дорогах: Улицу Мухина будут ремонтировать до 2022 года. В следующем году также начнут делать Горького, план расписан на три года. Она является подъездной к новому Зейскому мосту.

О медицинской аппаратуре: Аппарат КТ стоит 40 миллионов рублей. Сейчас по 200 исследований в день делают. После коронавируса их придётся списывать.

О бесплатных лекарствах: Уже две тысячи пациентов получили бесплатные лекарства от COVID-19.

О масках: Растёт количество штрафов за отсутствие масок. Я недавно был в Москве, там в большом торговом центре практически все ходят без масок. К счастью, в Приамурье такого нет. Ни одна система здравоохранения такого не выдержит.

Про аэропорт: Подрядчик делает всё по плану. В 2022 году закончим в срок. Все заинтересованы, чтобы к 2023 году была и полоса, и терминал. Я лично слежу за этим вопросом

О местных авиарейсах: В Тынду летает самолёт с 70-процентной загрузкой. Скоро запустим Благовещенск — Зея и Благовещенск — Хабаровск. Он важен, и попадет в перечень субсидированных.

О карантине: В Райчихинске работают ночные заведения. Это вопрос к властям. Мы уже 175 миллионов раздали бизнесу, как поддержку. Нужно следить за их работой.

О зарплате: Зарплата в регионе, по информации органов статистики, растёт. Средняя зарплата без подоходного налога в 13% — 50 тысяч рублей.

О школьном питании: вопрос: В 14 школе Благовещенска — холодное питание. Василий Орлов: Я сам заеду и проверю. Мы обычно держим ситуацию с горячим питанием на особом контроле.

О вакцинации учителей: Педагоги, скорее всего, будут находиться в группе риска и получат вакцину одними из первых, когда она поступит в регион.

О дорогах: Мы участвуем в нацпроекте БКАД, больше 500 миллионов рублей получили из федерального бюджета. Теперь рассмотрим и ремонт региональных дорог. Финансирование выделяется сначала на те дороги, которые более загружены. Зея — Тыгда тоже рассмотрим.

О транспортном налоге: В прошлом году мы снижали транспортный налог. Возможно, рассмотрим такую же меру в следующем году. Но если меньше денег поступает в дорожный фонд, то становятся хуже дороги.

Об электронных больничных: Если работодатель говорит, что недостаточно электронного больничного, то вы можете написать мне в директ, и назвать, в какой компании работаете — всё решим. Электронные больничные ввели для того, чтобы люди не стояли много времени в поликлиниках ради одной бумажки.