Амурчанин расстрелял автомобиль такси

За покушение на убийство к реальному сроку приговорили 24-летнего жителя Февральска. Молодой человек хотел расстрелять автомобиль предполагаемого обидчика, но ошибся, рассказали в прокуратуре области.

Амурчанин, выпив лишнего, отправился на прогулку. Для временной остановки почему-то выбрал пешеходный переход, таким образом, перегородив дорогу автомобилю такси. Водитель такси попросил молодого человека дорогу уступить, но тот просьбу выполнять не спешил. Между мужчинами возник конфликт.

Пешеход задумал решить конфликт кардинально и пошёл домой за ружьём. Когда молодой человек вышел из дома с ружьём, мимо проезжал другой автомобиль такси. Обиженного гражданина сей факт не смутил, разбираться долго он не стал, а попросту расстрелял авто.

Потерпевший получил серьёзные ранения, но смог самостоятельно добраться до больницы. Мститель получил шесть лет колонии строгого режима.