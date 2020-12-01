На набережной Благовещенска поставили снежную пушку

В Благовещенске на набережной в районе детской площадки появятся снежные горки. В понедельник, 30 ноября, рабочие МКП «ГСТК» установили на месте снегогенератор. А сейчас пушку подключают к электричеству.

По словам специалистов, работы займут пару дней. Потом производство снега запустят и ночью, сообщает пресс-служба МКП «ГСТК».

В администрации пояснили, что к концу недели появятся утверждённые эскизы горок. По ним специалисты и будут создавать снежные творения.

Напомним, что во вторник, 1 декабря, для движения автомобилей перекрыли перекрёсток Пионерской и Краснофлотской. Там до 25 декабря набережную Амура будут готовить к новогодним праздникам.