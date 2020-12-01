Губернатор Приамурья рассказал студентам медакадемии о главных проблемах здравоохранения в регионе

Василий Орлов за круглым столом встретился со студентами и руководством Амурской государственной медицинской академии. Он поблагодарил всех присутствующих за активную помощь во время пандемии.

— Человечество столкнулось впервые с новой коронавирусной инфекцией, поэтому вся мировая система здравоохранения находится в шоковом состоянии. Я считаю, что нам повезло с тем, что у нас есть медицинская академия, а студенты и ординаторы принимают участие в борьбе с заболеванием. Результатом этого являются спасенные человеческие жизни. Хочу отдельно поблагодарить всех вас за это. Безусловно, позже мы отметим всех, кто проявил себя в это непростое время, — сказал губернатор.

По словам ректора вуза Татьяны Заболотских, сотрудники и студенты с первых дней включились в борьбу с новым вирусом.

— Были составлены программы для специалистов различных профилей. Мы обучили врачей, студентов, ординаторов и аспирантов. К оказанию помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции привлечено около тысячи человек. Сюда мы относим и трудоустроенных, и тех ребят, которые во время учебы помогают работе наших медицинских учреждений, — сказала Татьяна Заболотских.

Также за круглом столом говорили о ключевых задачах, которые стоят перед амурской медициной. Василий Орлов рассказал о самых острых проблемах, которые требуют скорейшего решения. Одна из таких проблем — это нехватка кадров.

— Особенно этот дефицит ощущается на севере области, в зоне БАМА. Мы недавно посещали эти территории. Существуют программы стимулирования медиков «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По северным территориям отдельно пересмотрим параметры этой программы: врачи получат не два, а пять миллионов рублей в качестве разовой выплаты. Считаю, что это существенные средства, которые позволят привлечь молодых специалистов, — отметил глава региона.

Также одна из ключевых проблем — нехватка грамотных руководителей в системе здравоохранения.

— Нередко у нас есть серьезные нарекания к руководителям медицинских учреждений, поликлиник — причем, даже в Благовещенске. Поэтому я считаю, что в академии нужно усиливать направление организации здравоохранения: важно не только увеличивать количество студентов, но и обратить внимание на те знания, которые им дают, учесть современные тенденции и технологии. Мы окажем необходимую поддержку. Сегодня мы видим, что недостаточно просто отремонтировать медучреждение и снабдить его оборудованием. Если нет нормального управленца, нет должного результата, — говорит Василий Александрович.

Во время встречи представители регионального минздрава договорились с вузом о дальнейшем привлечении к работе студентов, в частности, для оказания медицинской помощь больным COVID-19 в легкой форме. Обсудили и вопрос по созданию и корректировке программ образования и научной деятельности, рассказывают в пресс-службе правительства области.

Василий Орлов призвал студентов проявлять инициативу и выходить на амурский минздрав со своими предложениями.

— Именно вы — это будущее нашего здравоохранения, во многом от вас зависит, какая медицина будет в Приамурье, — подчеркнул Василий Орлов.