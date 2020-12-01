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сегодня, 17:10 0

Житель Белогорска назвался строителем, чтобы обокрасть квартиру

Житель Белогорска назвался строителем, чтобы обокрасть квартиру
Фото: pixabay.com

В Сковородинском районе задержали 20-летнего жителя Белогорска. Молодого человека подозревают в краже.

Мужчина зашёл через незапертые ворота во двор, дверь в дом тоже оказалось открытой. В доме в тот момент находилась дочь хозяев, но парня это не смутило. Воришка назвался строителем и пошёл на «осмотр» квартиры – «оценить» объём работ. Но оценил преступник только обнаруженные 96 тысяч рублей, которые забрал себе.

Злоумышленника быстро обнаружили, но вот часть денег парень потерял, а другую — закопал под деревом. Клад полицейские откопали и вернули настоящему владельцу.

Все доказательства собраны, дело направлено в суд, рассказали в полиции Приамурья.

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#происшествия #суды

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