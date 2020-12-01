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сегодня, 16:40 1

В Приамурье намерены ликвидировать по 10 процентов незаконных свалок в год

В Приамурье намерены ликвидировать по 10 процентов незаконных свалок в год
Фото: amurobl.ru

Региональные власти поставили перед собой задачу ежегодно ликвидировать по 10 процентов несанкционированных свалок. К примеру, в 2021 году планируется убрать 63 таких свалки общим объёмом свыше 21 тысячи кубометров: это примерно две с половиной тысячи полностью загруженных КамАЗов.

По последним данным, в Приамурье обнаружено 717 незаконных свалок, чуть более половины из них уже ликвидировано. Наибольшее число оставшихся, сообщает пресс-служба областного правительства, расположены в Благовещенске, Белогорске, Тамбовском, Шимановском и Зейском районах. Самыми чистыми районами и городами (там незаконных свалок не нашли) оказались Зея, Циолковский, Завитинский и Константиновский районы.

Кстати, в 2021 году к делу ликвидации незаконных свалок подключат специальную установку — инсинератор. Она позволяет сжигать мусор без выброса вредных веществ в атмосферу.

Недавно несанкционированную свалку под Белогорском убрали всего за четыре дня. А жители Кантон-Коммуны возмущались по поводу возведения возле населённого пункта полигона под ТБО. Депутаты же амурского Заксобрания озаботились вопросом свалок в лесах, которые, из-за пробела в законодательстве, в России некому убирать.

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#ЖКХ #экология

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Комментарии
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  • Rotan

    Rotan
    15 минут назад

    Вот ничего не изменилось, кроме сбора денег и мусорки позорные по всему городу стоят, смотреть противно. И как вывозили на старые свалки так и возят.

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