В Приамурье намерены ликвидировать по 10 процентов незаконных свалок в год

Региональные власти поставили перед собой задачу ежегодно ликвидировать по 10 процентов несанкционированных свалок. К примеру, в 2021 году планируется убрать 63 таких свалки общим объёмом свыше 21 тысячи кубометров: это примерно две с половиной тысячи полностью загруженных КамАЗов.

По последним данным, в Приамурье обнаружено 717 незаконных свалок, чуть более половины из них уже ликвидировано. Наибольшее число оставшихся, сообщает пресс-служба областного правительства, расположены в Благовещенске, Белогорске, Тамбовском, Шимановском и Зейском районах. Самыми чистыми районами и городами (там незаконных свалок не нашли) оказались Зея, Циолковский, Завитинский и Константиновский районы.

Кстати, в 2021 году к делу ликвидации незаконных свалок подключат специальную установку — инсинератор. Она позволяет сжигать мусор без выброса вредных веществ в атмосферу.

Недавно несанкционированную свалку под Белогорском убрали всего за четыре дня. А жители Кантон-Коммуны возмущались по поводу возведения возле населённого пункта полигона под ТБО. Депутаты же амурского Заксобрания озаботились вопросом свалок в лесах, которые, из-за пробела в законодательстве, в России некому убирать.