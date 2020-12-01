В Краснодаре следователи нашли тайник на кладбище с 50 млн рублей

В сентябре 2020 года замдиректора стало известно, что в отношении его подчинённого проводится доследственная проверка. Он предложил сотруднику помочь избежать уголовной ответственности и передать 10 млн рублей влиятельным должностным лицам.

Его подчинённый согласился с предложением, но позже сообщил об этом в Следственный комитет.

На следующий день следователи провели обыски дома и в служебном кабинете подозреваемого, в ходе которых было изъято более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов США и несколько часов люксовых брендов.

26 ноября 2020 года следователи вместе с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили в тайнике на кладбище Краснодара более 50 миллионов рублей. Как считает следствие, деньги были добыты фигурантом преступным путем.

Следственный комитет продолжает расследование, чтобы определить возможные иные эпизоды преступной деятельности замдиректора электросетевой компании.