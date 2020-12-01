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сегодня, 16:20 1

После строгих карантинных ограничений доходы россиян выросли в 61 регионе

После строгих карантинных ограничений доходы россиян выросли в 61 регионе
Фото: pixabay.com

В период с июля по сентябрь 2020 года по сравнению со II «карантинным» кварталом доходы выросли в большинстве регионов страны. Приамурье в топ 10 не вошло, но и к отстающим не относится. Подсчёты провели в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, рассказали «Известия».

Эксперты отметили, что доходы возросли благодаря повышенным пособиям по безработице и выплатам семьям с детьми. Также, они уверены, что к концу года на прирост доходов рассчитывать не придётся.

Больше всего доходы возросли в Краснодарском крае, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В топ-10 вошли Ставропольский край, Брянская и Ростовская области, Адыгея, Чеченская Республика, Севастополь и Северная Осетия.

Как заметили эксперты в регионах-лидерах 21% доходов — пособия по безработице. В этих областях страны такие пособия от государства получают в два раза больше человек, чем в других регионах. Но даже с антикризисными выплатами доходы в этих регионах не дотянули до среднестатистических 35 тысяч рублей в месяц.

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#финансы

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Комментарии
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  • const

    const
    15 минут назад

    Доходы растут незначительно, а вот цены очень значительно

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