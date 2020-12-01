После строгих карантинных ограничений доходы россиян выросли в 61 регионе

Фото: pixabay.com

Эксперты отметили, что доходы возросли благодаря повышенным пособиям по безработице и выплатам семьям с детьми. Также, они уверены, что к концу года на прирост доходов рассчитывать не придётся.

Больше всего доходы возросли в Краснодарском крае, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В топ-10 вошли Ставропольский край, Брянская и Ростовская области, Адыгея, Чеченская Республика, Севастополь и Северная Осетия.

Как заметили эксперты в регионах-лидерах 21% доходов — пособия по безработице. В этих областях страны такие пособия от государства получают в два раза больше человек, чем в других регионах. Но даже с антикризисными выплатами доходы в этих регионах не дотянули до среднестатистических 35 тысяч рублей в месяц.