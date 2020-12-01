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сегодня, 16:11 1

В Хабаровском крае жителей призывают возить врачам еду и кофе

В Хабаровском крае жителей призывают возить врачам еду и кофе
Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае помогать врачам, работающим с COVID-пациентами призвал исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, сообщает РИА Новости.

— Транспортом обеспечен только каждый третий врач, который посещает пациентов. Поэтому помочь призываем обычных граждан и бизнес. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медработникам, — сказал исполняющий обязанности заместителя председателя краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

В минздраве Хабаровского края уточнили, что добровольцы уже выдают бесплатные лекарства амбулаторным больным с COVID-19. Также в больницах и поликлиниках работают волонтеры-медики. А соцработники и волонтеры привозят пожилым людям и инвалидам товары первой необходимости.

По последним данным, в Хабаровском крае с начала пандемии заразились коронавирусом 24,5 тысячи человек, выздоровели 17,3 тысячи пациентов, а умерли 157. Ещё лечатся более семи тысяч человек, из них 30 подключены к ИВЛ.

Напомним, что в Приамурье волонтёрам начнут выплачивать губернаторские премии в 20 тысяч рублей. Также журналисты Амур.инфо попробовали себя в роли донора и волонтёра-медика. А новогоднего фейерверка в Благовещенске не будет, деньги потратят на новогодние подарки семьям медиков.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    32 минуты назад

    Дожились! То ли еще будет! СЛАВА ЕДИНОЙ РОССИИ!

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