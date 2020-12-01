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Прокуратура назвала неэффективными действия властей Владивостока при ликвидации последствий ледяного дождя

Прокуратура назвала неэффективными действия властей Владивостока при ликвидации последствий ледяного дождя
Фото: пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Прокуратура Приморского края проверила действия властей Владивостока во время ликвидации последствий ледяного дождя. В ходе проверки выявили факты неэффективной организации работы служб и ведомств города.

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку вынесено очередное представление, сообщает «КоммерсантЪ». Ране он получал представление из-за нехватки уборочной техники на улицах города.

В сообщении ведомства говорится о том, что «в период действия на территории города режима ЧС не организовано надлежащее взаимодействие ответственных служб за ликвидацию ее последствий». Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила ненадлежащее содержание объектов инженерной инфраструктуры. После случившегося 19 ноября ледяного дождя это стало одной из причин несогласованной работы оперативного штаба и медленного подключения объектов к коммунальным ресурсам. Также прокурорская проверка отметила и отсутствие плавсредств, необходимых для доступа на обитаемые близлежащие острова.

Напомним, доступ на остров Русский по мосту до сих пор закрыт.

— По выявленным нарушениям прокурором города Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий, — указано в сообщении прокуратуры Приморского края.

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#Дальний Восток #погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    12 минут назад

    Неэффективно сработало ООО "Колупальщик" при администрации города

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