Прокуратура назвала неэффективными действия властей Владивостока при ликвидации последствий ледяного дождя

Фото: пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Прокуратура Приморского края проверила действия властей Владивостока во время ликвидации последствий ледяного дождя. В ходе проверки выявили факты неэффективной организации работы служб и ведомств города.

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку вынесено очередное представление, сообщает «КоммерсантЪ». Ране он получал представление из-за нехватки уборочной техники на улицах города.

В сообщении ведомства говорится о том, что «в период действия на территории города режима ЧС не организовано надлежащее взаимодействие ответственных служб за ликвидацию ее последствий». Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила ненадлежащее содержание объектов инженерной инфраструктуры. После случившегося 19 ноября ледяного дождя это стало одной из причин несогласованной работы оперативного штаба и медленного подключения объектов к коммунальным ресурсам. Также прокурорская проверка отметила и отсутствие плавсредств, необходимых для доступа на обитаемые близлежащие острова.

Напомним, доступ на остров Русский по мосту до сих пор закрыт.

— По выявленным нарушениям прокурором города Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий, — указано в сообщении прокуратуры Приморского края.